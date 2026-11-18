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ABD Senatosu'nda, dijital oyun platformu Roblox'a yönelik çocuk güvenliği konusunda ilk kez bir oturum düzenlendi ve bu oyun aracılığıyla cinsel istismara uğrayan mağdurlar dinlendi.

Senato Yargı Komitesi Suç ve Terörle Mücadele Alt Komitesi, internette çocukların güvenliği için gerekli önlemleri alıp almadığı konusunda Roblox üreticisine karşı açılan soruşturmanın ardından bu oyun aracılığıyla istismara uğrayan mağdurların şahitliğine başvurdu.

Konuya ilişkin ilk kez düzenlenen oturumda, kimliği "Woody Doe" olarak açıklanan kişi, çevrim içi oyun platformu Roblox'ta katıldığı grubun bir üyesi tarafından uğradığı istismarın detaylarını anlattı.

Başına gelen kötü tecrübeyi yaşadığında henüz 11 yaşında bir erkek çocuk olduğunu anlatan Doe, "Oyuncuların platformun sanal para birimi olan Robux kazanabileceği bir gruba katıldım. Bir gün giriş yaptım ve beklenmedik şekilde gruptan atıldım. Başka bir oyuncu bana ulaştı ve tekrar gruba girebilmem için yardım teklif etti." ifadelerini kullandı.

Doe, kendisini "Chris" adında bir çocuk olarak tanıtan kişinin, "onu gruba tekrar aldırabileceği vaadiyle" kendisinden çıplak fotoğraflarını paylaşmasını istediğini sonra da çağırdığı adreste bu kişi tarafından istismar edildiğini belirtti.

Bu tanıklık, Kongrenin, ailelerin "çocuk istismarı" iddialarını özel tahkim yoluyla değil, mahkeme yoluyla takip etmelerine olanak sağlayacak yasa tasarısını görüştüğü bir dönemde geldi.

Roblox, yaklaşık 200 federal davayla karşı karşıya

Roblox CEO'su David Baszucki ise Komite'nin ifade verme davetini geri çevirdi.

Roblox, çocuk güvenliği sorunları nedeniyle yaklaşık 200 federal davayla karşı karşıya ve en az 6 eyaletle de anlaşmaya varmış durumda.

Kaynak: AA