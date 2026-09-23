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Robin Wood aktivistleri CDU Berlin binasının çatısına çıkarak AfD'yi protesto etti

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Almanya'da Robin Wood aktivistleri, CDU Berlin genel merkezinin çatısına çıkarak iklim politikalarını protesto etti. Aktivistler, hükümetin AfD'nin yükselişine karşı yeterli politikası olmadığını savunurken, polis görüntülemek isteyen bir aktivistin gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya'da çevre örgütü Robin Wood aktivistleri, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Berlin'deki genel merkez binasının çatısına çıkarak, hükümetin iklim politikalarını ve Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine karşı tutumunu protesto etti.

Aktivistler, CDU genel merkez binasının çatısına çıkarak üzerinde "Aşırı sağa karşı net bir duruş-Sosyal kesintilere son verin, iklim kriziyle mücadele edin" yazılı pankart astı.

Robin Wood aktivisti Hanni Probst AA muhabirine yaptığı açıklamada, CDU liderliğindeki federal hükümetin iklim korumasını ikinci plana attığı ve AfD'nin yükselişini durdurmaya yönelik yeterli bir politika ortaya koymadığını söyledi.

Hanni Probst, "Sosyal adalet politikası, aşırı sağın yükselişini durdurmanın en iyi yoludur. Bunun için iklim politikası ve sosyal önlemlerin birlikte uygulanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Probst, Başbakan Friedrich Merz ve Ekonomi Bakanı Katherina Reiche'nin enerji politikasını eleştirerek, "Gaz lobisiyle birlikte halkın iradesini hiçe sayan bir politika izliyorlarsa, seçimlerde bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklarına şaşırmamalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Polis Sözcüsü Florian Nath da AA muhabirine, eylemcilerin sabah erken saatlerinde çatıya tırmandığını ve genel merkezin cephesine pankart açtıklarını belirtti.

Nath, eylemi insansız hava aracıyla görüntülemek isteyen bir aktivistin de hava trafiğini tehlikeye attığı gerekçesiyle kısa süreliğine gözaltına alındığını aktardı.

Eylem nedeniyle CDU genel merkez binasının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, genel merkezde çalışanların işlerine gidebilmek için ana kapı yerine farklı bir kapı kullandıkları görüldü.

Kaynak: AA
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