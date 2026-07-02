İngiliz müzisyen Robert Plant, İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı

Rock müziğin efsane isimlerinden Robert Plant, 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Saving Grace grubu ve vokalist Suzi Dian ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival kapsamındaki konserde, Plant ve grubu alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

Folk, blues ve country tarzı eserlere yer verilen repertuvarda, farklı dönemlerden seçilen parçalar özgün düzenlemelerle seslendirildi.

Plant, konserde "Down to the Sea", "Higher Rock", "Four Sticks", "Calling to You" ve "Ramble On" gibi eserleri seslendirirken, grup üyeleri de çeşitli solo performanslar sergiledi.

Konserde Brother Claude Ely'nin gospel klasiği "There Ain't No Grave (Gonna Hold My Body Down)" Robert Plant tarafından, Gillian Welch imzalı "Orphan Girl" ise Suzi Dian tarafından yorumlandı.

Robert Plant esprilerle dinleyicileri güldürdü

Sahne performansı sırasında şarkılar arasında yaptığı esprilerle dinleyicileri güldüren Plant, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konserin sonunda bis yaparak "The Rain Song"u çalan sanatçılar, performanslarını izleyicileri selamlayarak tamamladı.

İngiltere'de 1948'de dünyaya gelen Robert Plant, 1968'de kurulan Led Zeppelin grubunun solisti olarak dünya çapında ün kazandı.

Kariyeri boyunca rock, blues, folk ve Americana türlerinde çok sayıda albüme imza atan müzisyen, son yıllarda Saving Grace projesiyle akustik ağırlıklı konserler vermeyi sürdürüyor.