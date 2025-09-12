Robert Capa'nın Fotoğrafları Ara Güler Müzesi'nde Sergileniyor

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Ara Güler Müzesi'nde açıldı.

Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan sergi, Capa'nın 1932'deki ilk profesyonel işinden, 1954'te ölümünün hemen öncesinde çektiği bilinen son fotoğrafına kadar kronolojik bir bakış sunuyor.

Sergide, Capa'nın eserlerinden özel bir seçki sunulurken, sanatçının 1946'da Türkiye'de kaydettiği 37 fotoğraf da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, Capa'nın görsel anlatım ustalığını göstermenin yanı sıra sanatçının doğuşu ve gelişimini de ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

"Hayatına ve kariyerine kronolojik bir bakış sağlıyoruz"

Ara Güler Müzesi Sergi Yönetimi ve Proje Geliştirme Müdürü Tuana Pulak, AA muhabirine Capa'nın 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden olduğunu belirtti

Sergide sanatçının hayatına ve kariyerine kronolojik bir bakış sağladıklarını aktaran Pulak, "Biraz retrospektif niteliğinde. Aynı zamanda Türkiye'de de şu ana kadar gerçekleşmiş en geniş kapsamlı Capa sergisi. Ara Güler Müzesi'nde de başka bir fotoğrafçıya ayırdığımız ilk sergi." dedi.

Pulak, serginin kendileri için çok gurur verici ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Sergide, 1932'de Danimarka'daki ilk profesyonel fotoğraflarından başlayarak 1954'te trajik bir şekilde mayına basarak vefat etmeden önce çektiği son fotoğrafına kadar 22 senelik kariyerinin en önemli röportajlarını görüyoruz. İspanya İç Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'na kadar en önemli röportajları burada yer alıyor. Dolayısıyla çok doğal akışında bir kronolojik kürasyon oldu."

Sergide Türkiye bölümü de yer alıyor

Sergide yer alan Türkiye bölümüne de değinen Pulak, Capa'nın 1946'da Time tarafından Türkiye üzerine bir belgesel çekmek için görevlendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Burada iki buçuk aylık bir süre boyunca kalıyor ve İstanbul'u, Ankara'yı, Anadolu'nun farklı yerlerini fotoğraflıyor. Hem film çekiyor hem de buradaki fotoğrafları belgeliyor. İstanbul'un camilerinden saraylarına, Ankara Hipodromu'ndan Zafer Anıtı'na, Anadolu'da pek çok farklı kırsal portreye kadar farklı konuları burada görebiliyoruz."

Pulak, Capa'nın sadece muhabirliğiyle değil fotoğrafçılar için oynadığı rol ile de ön plana çıktığını aktararak, "20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarını onun fotoğrafları sayesinde biliyoruz. Savaşın simgesi haline gelmiş fotoğrafları var. Bizim için çok büyük, önemli, tarihi belge niteliğinde bir arşiv." diye konuştu.

Sergi, 22 Mart 2026'ya kadar Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.