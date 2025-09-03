Haberler

Robbie Williams, Ataköy Marina'da Konser Verecek!

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 7 Ekim'de Ataköy Marina'da konser verecek. Konser, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla mekân değişikliğine gidilerek düzenleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, daha önce İTÜ Stadyumu'nda gerçekleşeceği duyurulan konserin mekanı, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla güncellendi.

Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Organizasyon ekibinin aldığı karar doğrultusunda konser, deniz kenarındaki konumu ve modern altyapısıyla Ataköy Marina'da yapılacak.

Daha önce satın alınan biletler, yeni mekan için de geçerliliğini koruyacak.

