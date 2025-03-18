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Roatan Adası'nda Uçak Kazası: 6 Ölü

Roatan Adası'nda Uçak Kazası: 6 Ölü
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Honduras'ın kuzeyindeki Roatan Adası'ndan havalanan küçük bir uçak kontrolünü kaybederek düştü. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti, toplamda 18 kişinin bulunduğu belirtildi.

ROATAN ADASI, 18 Mart (Xinhua) -- Honduras'ın kuzeyindeki Roatan Adası'ndan havalanan küçük bir uçak kontrolünü kaybederek düştü. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Honduras Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Octavio Pineda, pazartesi günü düşen uçakta 15'i yolcu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 18 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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