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Rızvanoğlu COP31'de sıcaklık simülasyonunu deneyimledi ve iklim uyarısı yaptı

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Rızvanoğlu COP31'de sıcaklık simülasyonunu deneyimledi ve iklim uyarısı yaptı Haber Videosunu İzle
Rızvanoğlu COP31'de sıcaklık simülasyonunu deneyimledi ve iklim uyarısı yaptı
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Antalya'daki COP31'de sıcaklık simülasyonunu deneyimledi. Rızvanoğlu, '100 yıl önce yaşamış olmayı diledim' diyerek gelecek nesiller için bugün alınacak kararların belirleyici olduğunu vurguladı.

(ANTALYA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında geçmişin ve geleceğin sıcaklık koşullarını hissettiren bir simülasyonu deneyimledi. Simülasyonun ardından "Açıkçası, 100 yıl önce yaşamış olmayı diledim" diyen Rızvanoğlu, gelecek nesillerin nasıl bir dünyada yaşayacağının bugün alınacak kararlarla belirleneceğini vurguladı.

Evrim Rızvanoğlu, COP31 Küresel İklim Zirvesi'nde 100 yıl önceki ve 100 yıl sonraki sıcaklık koşullarını karşılaştırmalı olarak hissettiren bir simülasyona katıldı.

Deneyimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rızvanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önce, 100 yıl sonra… COP31'de, 100 yıl önceki ve 100 yıl sonraki sıcaklıkları hissettiren bir simülasyonu deneyimledim. Açıkçası, 100 yıl önce yaşamış olmayı diledim. Geçmişe dönemeyiz. Ama 100 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağımızı bugün vereceğimiz kararlar belirleyecek. İşte COP31'in asıl sorumluluğu bu!"

Kaynak: ANKA
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