Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak - Haberler

RİZE Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenecek 12'nci Rize Günleri'nde helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapılacak.

RİDEF tarafından Rize Valiliği himayesinde İstanbul Yenikapı'da, 25-29 Mayıs tarihleri arasında 12'nci Rize Günleri düzenlenecek. '7 bölge, 7 renk, biriz, beraberiz, kardeşiz' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde kentin başta çayı, doğası, lezzetleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak. 5 gün sürecek etkinliklerde tarihi, akademik ve kültürel çalışmaların yanı sıra tescilli ve tescil aşamasındaki lezzetlerle, Rize tüm yönleri ile İstanbul'a taşınacak.

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize'yi görmeyenler, Rize'de doğmayanlar, İstanbul'da doğmuş büyümüş Rize'nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize'yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize'yi İstanbul'a taşımış olacağız" dedi.