Rize'nin yüksekleri beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Anzer ve Ayder yaylalarını beyaza bürüdü. Yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, 'Rize Extreme' ekibi off-road araçlarıyla zirvelerde adrenalin dolu anlar yaşadı.

RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Anzer ve Ayder yaylalarında seyirlik manzaralar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Rize'nin yüksek kesimlerinde, dün saat 21.00 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Gece boyu süren yağışla İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar beyaz örtülü ile kaplanırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. 'Rize Extreme' ekibi de Off-Road araçlarıyla çıktıkları karla kaplı zirvelerde adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

