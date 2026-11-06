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Rize ve Artvin yükseklerinde kar etkili oldu, yaylalarda kalınlık 30 cm'e ulaştı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kırsalında etkili olan kar, Kaçkar Dağları eteklerindeki yaylalarda yer yer 30 santimetreye ulaştı. Artvin'in yüksek kesimlerinde de Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat çevresindeki köy, mezra ve yaylalar karla kaplandı.

Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kırsalında hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Artvin

Artvin'in yüksek kesimleri de yağış sonrası beyaza büründü.

Aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin bazı bölgelerine kar düştü.

Ardanuç ilçesine bağlı 1750 rakımlı Geçitli köyü, Yusufeli'nin 2 bin rakımlı Avcılar köyü ile Şavşat'taki Sahara Geçidi başta olmak üzere bazı köy, mezra ve yaylalar karla kaplandı.

Kaynak: AA
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