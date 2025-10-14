Rize Valisi Baydaş'tan tünelde olası kazayı önleyen trafik ekibine başarı belgesi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, tünelde olası kazayı önleyen trafik ekibine başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programının ardından Trabzon'a hareketi esnasında, Sarayköy Tüneli içerisinde arıza yapan beton mikserine kısa sürede müdahale ederek olası bir zincirleme kazayı önleyen polis ekipleri, görev bilinci ve refleksleri dolayısıyla Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi." ifadelerine yer verildi.

Olay anına tanıklık eden Vali Baydaş'ın, gösterdikleri görev bilinci ve özverili çalışmalarından dolayı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Akif Karaduman ve polis memuru Fatih Öztürk'ü, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile makamında kabul ederek başarı belgesi takdim ettiği vurgulandı.

Vali Baydaş'ın, görev başında sergiledikleri dikkat, sorumluluk ve hızlı müdahale anlayışı dolayısıyla emniyet personeline teşekkür ettiği kaydedildi.