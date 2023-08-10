Rize Pazar'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 08 AU 006 plakalı aracın sürücüsü İ.A., ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada karşı yönden gelen ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetiminde olan 53 ABR 552 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.A yönetimindeki araç savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A.'nın olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. - RİZE