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Rize Pazar'da kafes balıkçılığı eyleminde Ocaklı'nın aracını jandarma vinçle kaldırdı

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Rize Pazar'da kafes balıkçılığı eyleminde Ocaklı'nın aracını jandarma vinçle kaldırdı
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Rize Pazar'daki Zelek Limanı'nda planlanan kafes balıkçılığı projesine karşı balıkçıların eylemi sürüyor. Eyleme destek veren YENİ Parti Milletvekili Ocaklı'nın liman girişine park ettiği otomobil jandarma tarafından vinçle kaldırıldı, ardından şirketin araçları limana girdi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize'nin Pazar ilçesindeki Zelek Limanı açıklarında yapılması planlanan kafes balıkçılığı projesine karşı balıkçıların başlattığı eylem sürüyor. Eyleme destek veren YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın, şirket araçlarının geçişini engellemek amacıyla liman girişine park ettiği otomobili jandarma tarafından vinçle kaldırıldı.

Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyündeki Zelek Limanı açıklarında yapılması planlanan kafes balıkçılığı projesine karşı çıkan bölge halkı ve balıkçılar, şirketin kafes malzemelerini limana getirmesinin ardından eylem başlattı.

Kuzoğlu Grup tarafından Günvak 1 ve Günvak 2 projeleri kapsamında kurulması planlanan 50 kafeslik tesise karşı çıkan balıkçılar, projenin geleneksel balıkçılık alanlarını daraltacağını ve denizde kirliliğe yol açacağını savundu.

Şirket, projede kullanılacağı belirtilen kafes malzemeleri ile tonlarca ağırlıktaki çapaları dün TIR'larla Zelek Limanı'na getirdi. Balıkçılar ve bölge sakinleri, malzemelerin indirilmesini engellemek amacıyla limanın girişinde oturma eylemi başlattı.

Eyleme YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de destek verdi.

OCAKLI: "İKİ YILDIR 'EKMEK TEKNEMİZİ YOK ETMEYİN' DİYORUZ"

Ocaklı, projenin bölge halkının geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, "İki yıldır 'Ekmek teknemizi yok etmeyin' çağrılarımıza iktidar milletvekilleri gelmedi" dedi.

Şirketin Su Ürünleri Kooperatifi ile yapılmış bir kiralama sözleşmesinin bulunmadığını ileri süren Ocaklı, kendisine ait otomobili şirketin malzeme yüklü araçlarının geçişini engellemek amacıyla limanın girişine park etti.

JANDARMA OCAKLI'NIN ARACINI VİNÇLE KALDIRDI

Dünden bu yana limanın girişinde bulunan Ocaklı'ya ait otomobil, bugün jandarma ekiplerinin getirdiği vinçle kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından şirketin malzeme yüklü araçları limana giriş yaptı.

Ocaklı'nın aracının vinçle kaldırılmasına tepki gösteren yurttaşlar, eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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