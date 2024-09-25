Rize Pazar Belediyesi'ne 1.3 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede topladıkları çöpleri dere kenarına döktükleri gerekçesiyle Rize Pazar Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin TL para cezası uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rize'nin Pazar Belediyesi'nin ilçede toplanan çöpleri, Soğuksu Mahallesi'ndeki dere kenarına döktüğüne yönünde ihbar alındığı belirtildi. Söz konusu ihbar üzerine Rize İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından alanda inceleme yapıldığı ifade edilerek, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır" denildi.