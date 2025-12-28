Rize'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Akyamaç köyünde Saffet, Yusuf ve Meryem Akpak ile Cengiz Merdamert'e ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evin de çatısında zarar oluştu.

