Rize'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde çıkan yangında, Saffet, Yusuf ve Meryem Akpak ile Cengiz Merdamert'e ait iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Akyamaç köyünde Saffet, Yusuf ve Meryem Akpak ile Cengiz Merdamert'e ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evin de çatısında zarar oluştu.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel