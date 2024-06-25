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Rize'nin Ardeşen ilçesinde tuğla yüklü tırda 30 düzensiz göçmen yakalandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, tuğla yüklü bir tırın dorsesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde tuğla yüklü tırın dorsesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları sonucu ekipler, Hopa'dan Trabzon istikametinde seyreden 06 DPH 569 plakalı tuğla yüklü tırı Karadeniz Sahil Yolu Kaçkar İtfaiye Birliği önünde durdurdu.

Ekipler, tırın 63 AEU 788 plakalı dorsesinde tuğlalar arasında yapılan gizli bölmede yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Tırın sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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