Rize İl Sağlık Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, personel alımına yönelik dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların personel alımıyla ilgili yedek, yedek aday listesinde yer aldıkları iddiasıyla telefonla arandıkları belirtildi.

Bu aramalar sırasında IBAN, para veya banka bilgilerinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Rize İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimiz tarafından personel alımıyla ilgili hiçbir şekilde telefonla arama yapılmamakta, para veya banka bilgisi talep edilmemektedir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar etmeyiniz, kişisel ve banka bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayınız. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde en yakın kolluk birimlerine veya resmi kurumlara başvurulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."