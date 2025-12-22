Haberler

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, personel alımıyla ilgili dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyararak, telefonla arama yapmadıklarını ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, personel alımına yönelik dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların personel alımıyla ilgili yedek, yedek aday listesinde yer aldıkları iddiasıyla telefonla arandıkları belirtildi.

Bu aramalar sırasında IBAN, para veya banka bilgilerinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Rize İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimiz tarafından personel alımıyla ilgili hiçbir şekilde telefonla arama yapılmamakta, para veya banka bilgisi talep edilmemektedir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar etmeyiniz, kişisel ve banka bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayınız. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde en yakın kolluk birimlerine veya resmi kurumlara başvurulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title