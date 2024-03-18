Rize Güneysu'ya 100 Yataklı Devlet Hastanesi İnşa Ediliyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaatına başlandı.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, AA muhabirine, ilçeye hizmet verecek hastanenin yapımına başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Özer, 100 yataklı hastanenin tamamlanmasıyla ilçeye güzel bir eser kazandırılacağını ifade ederek, "Hastanemizde 200 araçlık açık otopark bulunuyor. Vatandaşlarımız çok daha modern olan bu hastanemizin hizmetlerinden yararlanabilecek." dedi.

Özer, inşaatın, yüklenici firma tarafından 500 gün içinde tamamlayacağını kaydetti.