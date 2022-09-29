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Yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi

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Evden detaylar Hayvanların evde oluşturduğu zarar Nezahat Balcı'nın açıklamaları Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, bir vatandaşa ait eve zarar verdi.

Evden detaylar

Hayvanların evde oluşturduğu zarar

Nezahat Balcı'nın açıklamaları

Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, bir vatandaşa ait eve zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Elevit Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, Nezahat Balcı'ya ait kimsenin bulunmadığı eve girdi. Bir süre sonra yaylaya çıkan Balcı, evinin zarar gördüğünü fark etti.

Balcı, gazetecilere, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Kapı ve pencerelerin kırıldığını ifade eden Balcı, "İçerde ne bulmuşsa hep zarar vermiş. Son zamanlarda bu tür olaylar gittikçe artmaya başladı. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Şaşkınız." dedi.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel

Çamlıhemşin Balcı Rize Güncel Haberler

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