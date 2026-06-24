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Rize'de trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rize'de trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçenin Limanköy mevkisinde Selinay S'nin kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki 08 ACA 759 plakalı kamyonet de karıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada Selinay S. ve beraberindeki Gamze S. ve Nilay B. yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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