Rize'de Yolcu Otobüsü Kontrolden Çıktı, Yaralanan Yok

Rize'de Yolcu Otobüsü Kontrolden Çıktı, Yaralanan Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken otobüste hasar oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkıp demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Kaza akşam saatlerinde Derepazarı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan 61 AU 108 plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkıp, refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada otobüste hasar oluşurken, 20 yolcu araçtan yaralanmadan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular, başka araca aktırılırken, maddi hasar oluşan otobüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar

Real Madridli eski yıldızdan olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.