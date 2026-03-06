Haberler

Rize'de Yeşilay Haftası kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi

Güncelleme:
Rize'de Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim törenine Vali, iş insanları ve gönüllüler katıldı. Ayrıca basketbol turnuvasında ödüller dağıtıldı.

Rize'de, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Yeşilay Rize Şube Başkanlığı ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin yer aldığı Dörtyol köyündeki kampüste düzenlenen fidan dikim törenine, Vali İhsan Selim Baydaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeşilay Rize Şubesi Başkanı Selçuk Beşikçi, davetliler ve gönüllüler katıldı.

Katılımcılar, çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

Ayrıca protokol üyelerince, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şube Başkanı Beşikçi, gazetecilere, hafta dolayısıyla gönüllülerle birlikte çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bağımlılığın çağın en korkunç düşü olduğunu vurgulayan Beşikçi, tüm bağımlılıklarla mücadelenin topyekün yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
