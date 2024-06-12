Üye Girişi
Haberler

Rize'de yapay gölde meydana gelen olayda 2 Kur'an kursu öğrencisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılan 4 Kur'an kursu öğrencisinden 2'si hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılan 4 Kur'an kursu öğrencisinden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzenlerin maruz kaldığı olayın ardından gözaltına alınan kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Pazar Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Kur'an kursu öğrencileri M.K. ve Ş.E'nin cenazeleri, Rize Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından kara yoluyla memleketleri Van'a gönderildi.

Durumu ağır olan V.E. ve Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor.

Dün, Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano ve rafting yapmak için oluşturulan yapay gölde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur'an kursu öğrencisinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklenmişti.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 4 öğrenci hastaneye kaldırılmış, öğrencilerden M.K. ve Ş.E. Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Fırtına Vadisi Rize Yaşam Güncel Haberler

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

Bahçeli'den AK Parti'yi küplere bindirecek ittifak çağrısı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

12-13 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Dallas Mavericks Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 13 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024? Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor ilk finalist kim 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor (YARI FİNAL) CANLI izle! 12 Haziran Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hep Yek 4: Bela Okuma Altan filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?
Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title