Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen ve takibe alınan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmada, kişilerin üst aramalarında 40 gram bonzai ele geçildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.