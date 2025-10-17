Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramada, 190,92 gram metamfetamin, 1,7 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca fişeği ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.