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Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin deniz kenarına uçması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobilin deniz kenarına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine seyreden Nurullah Ç. (22) idaresindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki kaldırımı aşıp, deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kuvvet, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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