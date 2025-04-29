Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine seyreden Nurullah Ç. (22) idaresindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki kaldırımı aşıp, deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kuvvet, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel