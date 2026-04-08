Haberler

Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de gerçekleştirilen yol düzenleme çalışmaları sırasında 1826 yılına ait tarihi taş kemerli köprü gün yüzüne çıkarıldı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, köprünün korunması ve restorasyonu için planlar olduğunu açıkladı.

Rize Belediyesine bağlı ekipler, Kale Mahallesi'nde sürdürdükleri çalışmalar sırasında tarihi köprüye rastladı.

Ekiplerin bilgi vermesi üzerine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri alanda incelemede bulundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kentte "Çitanın Köprüsü" olarak bilindiğini söyledi.

Köprünün 1920'li yıllara ait fotoğraflarda görüldüğünü belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1940'lı ve daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Fakat yol, köprünün de üzerine oturtulmuş olarak geçirilmiş. Bizim istediğimiz köprü aynı yerde kalacak, üstten yaklaşık 15-20 santimetre, köprünün yanlarından ikişer metrelik açıklık olacak şekilde 120 metrekarelik bir odanın içerisine köprüyü almış olacağız."

Köprünün bulunduğu alanda bir dizi çalışmalar yapacaklarını aktaran Metin, "1826 yılında yapılmış bir köprü. O dönem hem kaleden ulaşımı hem de Atatürk Caddesi'nden gelen ulaşım bunun üzerinden sağlanıyordu. Bize düşen belediye olarak, onu yerinde doğru koşullarda, doğru şartlarda geleceğe taşıyabilmekti. Bunu yapabilmek adına da ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Metin, köprüde uzmanlarca restorasyon çalışmalarının yapılacağına işaret ederek, "İnşallah belki 5, 6 ay sonra ziyaret edilebilecek, güzel bir kavşağımız ve altta da tarihi köprümüzü sakladığımız bir mekanımız olacak." dedi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

