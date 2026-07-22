Haberler

Rize'deki festivalde 12 ülkeden katılımcılar tahta arabalarla yarıştı

Rize'deki festivalde 12 ülkeden katılımcılar tahta arabalarla yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali kapsamında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' yapıldı. 12 ülkeden 24 dansçı, 200 metrelik parkurda tahta arabalarla kıyasıya mücadele etti.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 15'incisi düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali' kapsamında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' gerçekleştirildi. 12 ülkeden 24 temsilci, parkurda kıyasıya mücadele etti.

Kentte bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıstan, Rusya, Kolombiya, Çeçenistan, Kabardino-Balkarya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 450 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' da gerçekleştirildi. Konaktepe Mahallesi'nde kurulan 200 metrelik parkurdaki yarışlara 12 ülkeden 24 dansçı katıldı. Dansçılar tahta arabalarla mücadele etti.

'İLİMİZİ, İLÇELERİMİZİ TANITIYORUZ'

Rize'nin tanıtımına katkı sağladıklarını söyleyen organizatör Hakan Güven, "Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivalimiz bugün Ardeşen'in Işıklı mevkisinde, Konaktepe Mahallesi'nde başladı. Bugün de 12 ülke, 450 misafirimizle Konaktepe Mahallesi'nde tahta araba yarışmasını düzenliyoruz. Çok heyecanlı geçiyor şu anda. Finallere kalanlar birazdan yarışacak. Mutluyuz, kendi ilimizi, ilçelerimizi tanıtıyoruz. Çok uzaklardan misafirlerimiz geldi. Onlar Rize'ye hayran kaldı; denizimize, yaylalarımıza hayran kaldı. Bir hafta süresince en güzel şekilde ağırlayıp gezdirmeye çalışıyoruz" dedi.

'HER ŞEY ÇOK EĞLENCELİ'

Festivale İran'dan katılan Aylin Mirtazavi, festivalin eğlenceli geçtiğini söyleyerek, "Biz İran Türkleri olarak İran'dan geldik, Tebriz şehrinden geldik. Güzel geçiyor, iyi geçiyor. Bu benim üçüncü yarışım. Bu sefer ikinci olabildim. Çok güzel geçiyor, her şey çok eğlenceli, çok güzel ilgileniyorlar bizimle, her şey harika. Buradan gösteriye gideceğiz, gösteri yapacağız, danslarımız olacak. Başka gezilere götürecekler bizi" diye konuştu.

'ARABALARLA DANS ETTİK'

Ankara'dan gelen dansçı Selin İnce de "Bir anda kendimizi yarışın içinde bulduk ama çok eğlendik, çok güzeldi. Bir karışıklık oldu, bizim arabalarımız birbirine girdi. Üç araba biz iç içe geçtik, bir geçemedik, bir şeyler oldu ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Daha önce sadece televizyondan görüyorduk, hiç yapmamıştık. Çok zevkli. Çok eğlenceli, gördüğümden daha eğlenceliydi. Yine geleceğim artık, bu sefer arabalar birbirine girmeden kazanacağım. Bu sefer kazanmaya geleceğim. Pilotluğum iyiydi, dansım da çok iyidir. O daha iyi, onda kaza olmuyor. Çok eğlendik. Arabalarla dans etmeyi çok sevdik. Bu da festivalin bir parçasıydı bizim için, çok eğlenceli geçti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Bir aile paramparça oldu

Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: 4 ilde orman yangını! Bir ilde evler tahliye edildi

4 ilde orman yangını! Bir ilde evler tahliye edildi
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü