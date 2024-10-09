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Rize'de son 40 yılda 1255 afet bölgesi ilan edilmiş

Rize'de son 40 yılda 1255 afet bölgesi ilan edilmiş
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RİZE'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

RİZE'de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılının 9 aylık periyodu değerlendirildi. Toplantıda, yıllık ortalama metrekareye 2 bin 309 kilogram yağış düşen Rize'de son 40 yılda 1255 afet bölgesinin ilan edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında ve 81 ilin valisinin katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, DSİ Rize Şube Müdürü Kasım Kazdal ve Karayolları Rize Şube Müdürü Burak Şara ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayberk Kaya katıldı.

1 MİLYON METREKÜPLÜK DERE YATAĞI TEMİZLENDİ

Video konferans sonrasında Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında devam edilen toplantıda İRAP'a ilişkin çalışmalar, sorunlar ve öneriler ele alınarak değerlendirildi ve Rize özelindeki sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde duruldu. Toplantıda 2024 yılının 9 aylık periyodu da değerlendirildi. Toplantıda, yıllık ortalama metrekareye 2 bin 309 kilogram yağış düşen kentte son 40 yılda 1255 afet bölgesinin ilan edildiği, 1 milyon 80 bin metreküplük dere yatağının temizlendiği ve 200 bin metreküplük düzenleme çalışması gerçekleştirildiği açıklandı.

YAZILI AÇIKLAMA DA YAPILDI

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda, ilimiz coğrafi yapısı ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Rize, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olup, yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 2309 kilogramdır. Ayrıca 3600 sürekli akışı olan dere ve yaklaşık 6 bin adet kuru dere havzası bulunmaktadır. Bu doğal yapı, sel, heyelan ve taşkın gibi afetlere karşı bölgeyi hassas hale getirmektedir. Geçmişten bugüne (son 40 yıl) 1255 alan afete maruz bölge ilan edilmiştir. İlimizdeki afet risklerini minimize etmek amacıyla çeşitli haritalar oluşturulmuş, kaya ıslahı, istinat duvarları, drenaj sistemleri gibi altyapı çalışmaları ile dere yataklarının temizliği ve ıslahı sürdürülmektedir. Afet risklerini azaltma çalışmalarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 8 ekskavatör tahsis edilmiş, ayrıca Rize Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne kanal temizleme ve diğer altyapı çalışmaları için çeşitli ekipmanlar alınmıştır. 2024 yılının Ocak ayından bugüne, il genelinde 1 milyon 80 bin metreküplük dere yatağı temizliği ve 200 bin metreküplük düzenleme çalışması gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Yönetim Afet Bölgesi Güncel Çevre Rize

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