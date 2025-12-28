Rize'de çay bahçesindeki heyelan kamera tarafından kaydedildi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Köprü köyünde gerçekleşen olayda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.
İlçeye bağlı Köprü köyünde dün yaşanan heyelanda, şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel