Rize'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Rize'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Rize'de Engindere Mahallesi'nde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün durumu fark etmesiyle yangın kontrol altına alındı ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Rize'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamit K. idaresindeki 08 ABP 779 plakalı otomobil, Engindere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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