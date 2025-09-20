Rize'de Sel ve Heyelanda Acil Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin, "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."