Rize'de Sağanak Sonrası Yol Çöktü, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Rize'de etkili olan sağanak yağışlar sonucu Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü çöktü. Karayolları ve DSİ ekipleri dolgu çalışması başlatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kentte son günlerde etkili sağanak sonrası Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü, dün gece saatlerinde çöktü.
Karayolları ve DSİ ekiplerince yolun çöken bölümünde dolgu çalışması başlatıldı.
Güvenlik önlemleri alınan kara yolunda ulaşım ise tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
