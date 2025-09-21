Haberler

Rize'de Sağanak Sonrası Yol Çöktü, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Güncelleme:
Güncelleme:
Haberler
Rize'de etkili olan sağanak yağışlar sonucu Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü çöktü. Karayolları ve DSİ ekipleri dolgu çalışması başlatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Rize'de şiddetli sağanak nedeniyle bir bölümü çöken Çamlıhemşin- Ardeşen kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kentte son günlerde etkili sağanak sonrası Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü, dün gece saatlerinde çöktü.

Karayolları ve DSİ ekiplerince yolun çöken bölümünde dolgu çalışması başlatıldı.

Güvenlik önlemleri alınan kara yolunda ulaşım ise tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
