Rize'de Sağanak Sonrası Heyelanlar Meydana Geldi

Rize'de Sağanak Sonrası Heyelanlar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde sağanak yağışların ardından heyelanlar oluştu. İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalara başladı.

Rize'nin bazı ilçelerinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

Dün başlayan ve bugün de etkisini artırarak devam eden yağışın ardından Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi.

Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolundaki heyelanların ardından İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı

Katliam gibi kaza! 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.