Rize'de Sağanak Hayatı Felç Etti

RİZE'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Rize'de kuvvetli yağış etkili oldu. Öğleden sonra etkisini artıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki menfezlerin tıkanması sonucu yollar su altında kalırken, yağmura yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşletmeciler, dükkanlarına su girmemesi için mücadele etti. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bir kısmı saçak altlarında yağmurun dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar ise koşarak kapalı alanlara sığındı. Yağmurun etkisini azaltmasının ardından belediye ekipleri, tıkanan menfezleri açmak ve biriken suları tahliye etmek için bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı