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Rize'de Lise Öğrencileri ve Öğretmenleri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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Rize'de Şehit Onur Kılıç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, Sahil Camisi önünde toplandı ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Okul Müdürü Hasan Kara, katılıma destek verenlere teşekkür etti ve grup dua ederek dağıldı.

Rize'de lise öğrencileri ve öğretmenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Şehit Onur Kılıç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizlerle Sahil Camisi önünde toplandı.

Grup, Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Grubun yürüyüşüne bazı veliler de destek verdi.

Okul Müdürü Hasan Kara, katılıma destek vererek Filistin'in yanında yer alan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Filistinliler için dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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