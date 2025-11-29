Rize'de Müstakil Binada Yangın Çıktı
Rize Engindere Mahallesi'nde bir müstakil binanın birinci katında çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rize'de bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.
Engindere Mahallesi'nde müstakil 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel