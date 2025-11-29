Rize'de Müstakil Binada Yangın Çıktı

Rize'de bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.

Engindere Mahallesi'nde müstakil 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.