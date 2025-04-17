Rize'de Kuş Gözlem Evi Etkinliği Düzenlendi

Rize'de yapım çalışmaları tamamlanan Isırlık Tabiat Parkı Kuş Gözlem Evi'nde göçmen kuşları izleme etkinliği düzenlendi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, burada yaptığı açıklamada, kente yeni bir aktivite alanı kazandırıldığını söyledi.

Mart ve mayıs aylarında 30'u yırtıcı olmak üzere 370'e yakın kuş çeşidinin buradan gözlemlenebileceğini dile getiren Metin, "Kuşlar ilkbaharda Rize, Artvin, Trabzon ve bu bölgeden Kafkaslar'a doğru geçiyorlar. Sonra sonbaharda aynı yol güzergahından Anadolu, Hatay'dan Afrika'ya doğru gidiyorlar. Bu güzergah içerisinde kuş gözlemciliği de bir etkinlik alanı olduğu için turizm açısından ilgilileri buraya çekiyor." diye konuştu.

Kuş gözlemi sayesinde Türkiye'den ve yurt dışından gelen insanların olduğunu aktaran Metin, "Biz de bu alanı Rize'ye kazandırmış olduğumuz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan kuş fotoğrafçılığı ve gözlemi yapan Hakan Kahraman ise kentte böyle bir gözlem evinin yapılmasının bölge açısından oldukça değerli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kuş göçleri yolu üzerinde bir köprü görevi yerine getirdiğini kaydeden Kahraman, "Rize bu konuda şanslı bir bölge. Özellikle Asya ülkelerinden gelen kuşlar ve Avrupa bölgesinden gelen kuşlar Rize'nin üzerinden gidiyor. Konaklayacakları yer olmadıkları için mecburen havadan gözlemek zorunda kalıyoruz. O yüzden yırtıcılar için oldukça önemli bir nokta burası." dedi.

Kuş gözlemciliği yapan Birol Hatinoğlu da bugün yapılan etkinlikte bozkır, küçük orman ve büyük orman kartalları ile kara çaylak, leylek ve atmaca gibi türleri görebildiklerini söyledi.