Rize'de Kontrolden Çıkan Araç Dere Yatağına Düştü: 5 Yaralı

Rize'de Kontrolden Çıkan Araç Dere Yatağına Düştü: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobilde 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çamlık mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 25 MA 0434 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sürücü ve araçtakiler E.M. (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaz Alp:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde, 25.000 dolarlık bir yatırımla portföyümün 6 haftada 574.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.