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Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi için arama çalışması başlatıldı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıkan 3 yabancı uyruklu kişi kayboldu. AFAD ve JAK ekipleri, yerel rehberler eşliğinde arama çalışması başlattı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişinin bulunulması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Amlakit Yaylası'nda bir haftadır kamp yapan 3 yabancı uyruklu kişi, bölgede yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kaybolduklarını fark eden 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplere, bölgeden yerel rehberlerin de eşlik ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
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