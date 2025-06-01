Rize'de Kaya Parçası Kamyonete Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rize'de Kaya Parçası Kamyonete Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Rize'nin Tunca beldesinde seyir halindeki bir kamyonetin üzerine kopan kaya parçası düştü. Kamyonetteki 55 yaşındaki Mustafa Zengin hayatını kaybederken, sürücü ve oğlu yaralandı.

RİZE'nin Tunca beldesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki Mustafa Zengin (55) hayatını kaybetti. Sürücü baba ile oğlu yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tunca beldesine bağlı Movri Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Ardeşen ilçesinden yaylaya seyreden Mustafa Z. (48) yönetimindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Zengin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile oğlu Muhammet Z. (19) ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Zengin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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