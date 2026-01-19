Haberler

Rize'de kar manzarası havadan görüntülendi

Güncelleme:
Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar Dağları eteklerindeki Tunca Vadisi'ni beyaz bir örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı bölgede, doğanın muhteşem manzaraları dronla görüntülendi.

RİZE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Kaçkar Dağları eteklerindeki Tunca Vadisi, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı vadide oluşan görsel şölen, dronla görüntülendi.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nin doğu kolunda yer alan Tunca Vadisi de yağışla birlikte beyaza büründü. Vadide beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları, köy evleri ve yollar, havadan kaydedildi. Doğasıyla ünlü vadide ortaya çıkan seyri doyumsuz manzaralar, görsel şölen oluşturdu.

