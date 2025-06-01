Rize'de Kamyonetin Üzerine Kaya Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rize'de Kamyonetin Üzerine Kaya Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yamaçtan kopan bir kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tunca beldesinde M.Z. idaresindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonetin üzerine yayla yolunda yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile kamyonetteki M.S.Z. ekiplerce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Z'nin (55) cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Güncel
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