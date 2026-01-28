Haberler

Rize'de kamyonet dereye yatağına düştü: 2 yaralı

Rize'de kamyonet dereye yatağına düştü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Emniyet ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde kamyonetin dereye yatağına düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesine bağlı Çağlaya Vadisi'nde meydana geldi. Gürcüdüzü Yaylası'ndan Asladere köyüne giden plakası öğrenilemeyen Mustafa Özkaya (64) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yatağına düştü. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Özkaya'nın ihbarı üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü ile araçtan çıkardıkları M.Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi