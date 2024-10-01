Üye Girişi
Haberler

Rize'de Kamyon ve Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı

Rize'de Kamyon ve Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Kalkandere ilçesinde kamyon ile beton mikserinin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Kalkandere-Rize yolunda gerçekleşti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; durumunun ciddiyetini koruyan bir yaralı mevcut.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde kamyon ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.C. (54) idaresindeki 61 AES 994 plakalı kamyon ile Ü.K. (40) idaresindeki 53 ABN 788 plakalı beton mikseri, Kalkandere-Rize yolunda çarpıştı.

Kazada, beton mikseri sürücüsü ile mikserde bulunan İ.U. (69) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İ.U'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Kalkandere Ulaşım Güncel Olay Kaza rize

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var

Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya uyarı

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona Young Boys kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Barcelona Young Boys özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Slovan Bratislava Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovan Bratislava Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Arsenal PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arsenal PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor? Bartın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 2 Ekim Bartın Valiliği okullar tatil mi, yarın okul var mı? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? TRT Spor canlı maç izle! BARCELONA-YOUNG BOYS CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki Slovan Bratislava Manchester City CANLI izle! (tabii Spor) Slovan Bratislava Manchester City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor? Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });