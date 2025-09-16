Haberler

Rize'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Rize'de İlköğretim Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlendi. Program, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlarken, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe eğitim faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Rize'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında "İlköğretim Haftası" kutlama programı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, program Valilik tören alanındaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ikinci yılında okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerini ve öğrencilerin gelişimine verilen önemi vurguladığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada programın devamında Fatih Ortaokulu'nda İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlenerek, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi ve koro gösterisiyle eğitim yolculuğunun değerleri ve coşkusunun katılımcılara aktarıldığı belirtildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.