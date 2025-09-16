Rize'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Rize'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında "İlköğretim Haftası" kutlama programı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, program Valilik tören alanındaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ikinci yılında okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerini ve öğrencilerin gelişimine verilen önemi vurguladığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada programın devamında Fatih Ortaokulu'nda İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenlenerek, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi ve koro gösterisiyle eğitim yolculuğunun değerleri ve coşkusunun katılımcılara aktarıldığı belirtildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.