Rize'de Heyelanda Mahsur Kalan 2 Kardeş Kurtarıldı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evinde mahsur kalan 2 kardeşi, itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar, itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evlerinin yolu kopan 2 kardeş, mahsur kaldı. İhbar üzerine Çayeli İtfaiye ekipleri, kuvvetli sağanağa rağmen ulaştıkları evdeki 2 kişiyi tahliye etti. Ekiplerin kardeşleri kurtarma anları da itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı