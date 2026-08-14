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Rize'de Heyelanda Mahsur Kalan 2 Kardeş Kurtarıldı

Rize'de Heyelanda Mahsur Kalan 2 Kardeş Kurtarıldı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evlerinin yolu kapanan 2 kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kuvvetli sağanağa rağmen ulaştıkları evdeki kardeşleri tahliye etti. Kurtarma anları itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evinde mahsur kalan 2 kardeşi, itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar, itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çayeli ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda evlerinin yolu kopan 2 kardeş, mahsur kaldı. İhbar üzerine Çayeli İtfaiye ekipleri, kuvvetli sağanağa rağmen ulaştıkları evdeki 2 kişiyi tahliye etti. Ekiplerin kardeşleri kurtarma anları da itfaiyecilerin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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