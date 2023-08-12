Rize'de hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı
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Rize'nin Örnekköy köyünde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç dereye yuvarlandı ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Rize'de hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
B.Y. yönetimindeki 53 EA 433 plakalı araç, merkeze bağlı Örnekköy köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Salarha Deresi'ne yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki C.K, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel