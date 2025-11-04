Haberler

Rize'de "Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Rize'de 'Geleneksel Uçurtma Şenliği' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de, "engelsiz uç" sloganıyla "Geleneksel Uçurtma Şenliği" organize edildi.

Rize'de, "engelsiz uç" sloganıyla "Geleneksel Uçurtma Şenliği" organize edildi.

Rize Gençlik Merkezi, Engelsiz Yaşam Derneği ve Down Sendromlular Derneği işbirliğinde Portakallık Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yüz boyama ve halat çekme gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

Katılımcılar, daha sonra gönüllülerin hazırladığı rengarenk 150 uçurtmayı uçurdu.

Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuk ve gençlere, aileleri ve eğitmenleri eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Hayalleri Yaşatma Topluluğu (HAYAT) üyeleri de çocuklarla bir araya geldi.

Yeşilay Rize Şubesince açılan stantta ise katılımcılara sanal bağımlılıkla ilgili bilgi aktarıldı.

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Bahtiyar Çoruh, 2018'de başlattıkları etkinliği çok önemsediklerini ve pandemi dönemi hariç her yıl yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.