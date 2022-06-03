Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu - Haberler

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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu

AA - Güncel
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Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu.

Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü.

Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.

AA / Güncel

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